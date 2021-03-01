ПСБ рекомендует держать GDR Х5 с прогнозной ценой 3000 руб. - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать GDR X5 Retail Group с прогнозной ценой 3000 рублей за штуку, говорится в обзоре банка.

"Мы положительно оцениваем планы Х5 по выведению онлайн-бизнеса на IPO (в конце 2022-начале 2023 гг.). Это позволит финансировать рост цифровых активов, сохранив при этом рентабельность EBITDA не ниже 7% и выплачивая дивиденды акционерам. Также отметим, что Х5 не исключает возможности в ближайшие 1,5-2 года запустить программу по обратному выкупу акций. Вкупе с IPO онлайн-бизнеса это поможет нарастить капитализацию. Мы рекомендуем "держать" бумаги Х5 с прогнозной ценой 3000 рублей", - указывают эксперты ПСБ.

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