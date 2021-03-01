Риски снижения котировок акций АФК "Система" к 33,50 руб. преобладают - "Велес Капитал"

Риски снижения котировок акций АФК "Система" к уровню 33,50 рубля в настоящее время преобладают, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Акции "Системы" после достижения пика с августа 2014 года (37,010 руб.) скорректировались с достигнутых вершин, но приостановили падение у краткосрочной поддержки 35,40 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Открытие новых "длинных" позиций у текущих отметок с расчетом на возвращение к 37 руб. и ускорение повышения к 39,50 руб. возможно с установкой стоп-лосса чуть ниже 35 руб. В целом же для бумаг актуален нисходящий краткосрочный тренд и, следовательно, риски развития падения к 33,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера) на данный момент преобладают. Важная среднесрочная поддержка расположена у 31 руб." - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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