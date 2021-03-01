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01 марта 2021 года 15:44
Индекс S&P 500, скорее всего, покажет рост на торгах в понедельник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 в ходе предстоящей сессии в понедельник будет склонен к росту и протестирует уровень 3870 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка нашел сильную поддержку в области психологически значимого уровня 3800 пунктов, у которого пролегает 50-дневная скользящая средняя и где краткосрочная коррекция способна завершиться", - пишет эксперт инвесткомпании в своем комментарии. Также Денисламов полагает, что в к краткосрочной перспективе волатильность будет повышенной, и определяющим фактором привлекательности рынка акций США останутся доходности "трежерис". Впрочем, отмечает он, позитив в новостном фоне преобладает, поэтому акции способны развернуться вверх после снижения на прошлой неделе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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