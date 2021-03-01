BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", "Газпром", "Детский мир", "Интер РАО" и АФК "Система", говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на этой неделе мы добавляем "НЛМК" - международную сталелитейную компанию с активами в России, США и странах Европы. Котировки НЛМК могут опередить рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали: настроения улучшаются, цены на лом и арматуру в Турции растут. Это оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ, что важно для "НЛМК" с долей экспортных продаж около 58%, - пишут эксперты. - Кроме того, мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021 года, что должно обеспечить щедрые дивиденды. "НЛМК" торгуется с мультипликатором M2M P/E и 3,7x и внушительной доходностью 25% - прекрасное дополнение к нашему портфелю".

Сохраняет позиции в лидерах "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для компании. Мы считаем, что аналитики продолжат повышать прогнозы по "Газпрому" в ближайшие недели, по мере того как будут закладывать в свои модели ожидания роста цен и объемов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Остается в фаворитах аналитиков и "Детский мир" - советская и российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в 1947 году и ставшая крупнейшей в России. "Ритейлер опубликовал в понедельник сильные результаты за IV квартал 2020 года. Кроме того, менеджмент озвучил план увеличения продаж в два раза в ближайшие 4 года за счет развития омниканальной модели. А доля онлайн-продаж в категории детских товаров должна увеличиться с 25% в 2020 году до 45% к 2024 году. Таким образом, компания ставит целью укрепить свое лидерство на рынке товаров для детей. Текущие котировки предполагают потенциал роста 20% к нашей целевой цене 170 рублей на акцию", - указывают эксперты BCS Global Markets.

"Группа "Интер РАО" удерживает позиции в нашем рейтинге. Мы ждем ясности относительно сроков принятия долгосрочной программы мотивации для менеджмента, что станет первым шагом в сторону сделок M&A и ререйтинга акций. Также позитивом послужит восстановление экспорта. Катализаторы для бумаги, которые помогут раскрыть ее стоимость - одобрение программы мотивации и появление ясности по поводу проекта "Восток Ойл", - пишут аналитики.

По-прежнему остается в топ-5 и инвестиционная корпорация АФК "Система", в ожидании позитивного новостного потока вследствие грядущего IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha. "Мы видим фундаментальный потенциал роста в бумаге: по нашим оценкам, АФК "Система" торгуется с большим дисконтом (43-46%) к стоимости чистых активов, то есть по верхней границе исторического диапазона 30-50%, что неоправданно учитывая успешные шаги по кристаллизации стоимости (Ozon, "Детский мир"), предстоящее размещение Segezha и обновление дивидендной политики, которое ожидается до конца года", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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