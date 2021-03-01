Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3310-3405 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3310-3405 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи к 11:30 мск в понедельник вырос на 0,5%, следуя за нефтяными ценами и котировками фондовых площадок США. Прогноз на основании статистики рынка свопов предполагает, что ФРС начнет ужесточать политику в марте 2023г, а ставка федеральных фондов будет повышена на 90 базисных пунктов к концу 2024г. При этом наметившаяся стабилизация показателей доходности краткосрочных гособлигаций США по сравнению с долгосрочными формирует ожидания повышения требуемой доходности вложений и способствует усилению спроса на риск", - отмечает Осин.

По мнению эксперта, ключевые угрозы для развития такой тенденции - технические факторы, обусловленные низкой базой динамики ключевых фондовых рынков в марте 2020г, а также анонсированные Белым домом планы активного наращивания долговой эмиссии, что приведет к новому витку спроса на защитные активы. Обострение политической напряженности между Россией и Западом чревато усилением санкционного нерыночного давления на спрос.

Также аналитик обращает внимание на то, что бумаги "Детского мира" на утренних торгах выглядели лучше рынка. "Выручка и чистая прибыль "Детского мира" за 2020г составила 142,9 млрд руб. и 7,765 млрд руб., существенно превысив общерыночные ожидания. Менеджмент рекомендует выплатить в виде дивиденда за год всю чистую прибыль по РСБУ за четвертый квартал, то есть 4,5 млрд рублей. В этом случае доходность составит около 8% к текущим ценам, а справедливая стоимости компании повысится на 2-6% в зависимости от применяемой методики", - указывает Осин.

Акции "ВСМПО-Ависма" в списке аутсайдеров. Причиной снижения ее котировок, на взгляд эксперта "Фридом Финанс", может быть переток капитала в акции других, более рисковых эмитентов, а также новость о сокращении компанией вложений в капитал "Русгидро", несмотря на улучшение рыночной ситуации, а также рост выручки и прибыли ВСМПО.

"Данные могут служить поводом для формирования неуверенности руководства компании в перспективах рынка и экономики. Одновременно не исключено и то, что продажи носят тактический характер и обусловлены какими-либо сравнительными оценками привлекательности вложений в различных отраслях российской и мировой экономики", - отмечает Осин.

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