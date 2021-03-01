ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с целью 6,94 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 6,94 руб. за штуку, что что предполагает потенциал роста 35% от уровня цены закрытия котировок в пятницу, говорится в комментарии аналитика банка Владимира Лящука.

"Интер РАО представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала снижение основных финансовых показателей на фоне сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ)", - отмечает Лящук.

Снижение выручки, на взгляд эксперта, обусловлено сокращением выработки и падением цен реализации электроэнергии на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища. Кроме того, отрицательное влияние на выручку оказало снижение платы за мощность в связи окончанием сроков действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) по ряду генерирующих объектов.

"Снижение EBITDA обеспечено в основном сокращением выработки электроэнергии, а также снижением объёмов поставки мощности в секторе ДПМ в связи с окончанием срока действия ДПМ блока №3 Каширской ГРЭС и блока №3 Сочинской ТЭС, а также снижение объёма фактически оплачиваемой мощности блока №1 Южноуральской ГРЭС-2 в связи с внеплановым ремонтом", - подчеркивает Лящук.

В части расходов аналитик ПСБ отметил снижение затрат на топливо на 14,8% г/г - до 109,3 млрд руб., которое в основном пришлось на АО "Интер РАО - Электрогенерация" - за счёт снижения выработки электроэнергии на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке оптовом рынке электроэнергии.

"Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка, - считает Лящук. - На 2021 год мы ждем улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии после пандемии. Но компания пока не намерена направлять на дивиденды более, чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться, благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса Интер РАО".

Вместе с тем, в перспективе акции "Интер РАО", на взгляд эксперта банка, обладают высоким потенциалом роста, поскольку компания планирует нарастить выручку более, чем в 2 раза до 2,3 трлн. руб., EBITDA - до не менее 320 млрд руб. к 2030 году. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также cделки M&A.

"Наша целевая цена для акций "Интер РАО" составляет 6,94 руб./акция, что предполагает потенциал роста 35% от уровня цены закрытия котировок в пятницу. Мы рекомендуем покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу", - резюмирует Лящук.

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