BCS Express закрыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 3130 руб."

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать GDR X5 Retail Group от уровня 2735 руб. с целью 3130 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования до 5 месяцев, открытую 19 января 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Опубликованная в январе 2021г инвестиционная идея экспертов BCS Express в акциях X5 Retail закрывается - на торгах пятницы бумаги достигли уровня стоп-лосса на 2400 руб. Позитивные драйверы не реализовались - акции выглядели слабее рынка с момента открытия идеи. При этом фундаментальных предпосылок для подобной динамики не наблюдается. Более того, текущее снижение предоставляет возможность войти в акции по привлекательным ценам", - пишут эксперты инвесткомпании.

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