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01 марта 2021 года 12:22
ОГК-2 наиболее привлекательна среди "дочек" ГЭХа в кратко- и среднесрочной перспективе - "ВТБ Капитал"
ПАО "ОГК-2" имеет самую высокую инвестиционную привлекательность среди дочерних электроэнергетических компаний ООО "Газпром энергохолдинг" в краткосрочной и среднесрочной перспективе, полагают аналитики "ВТБ Капитала". "ОГК-2" обладает следующими факторами привлекательности: хорошие перспективы роста прибыли на акцию, дивидендная доходность бумаг 7-10% в год на период четырех лет, высокая доходность свободного денежного потока, а также значение коэффициента P/E на среднем уровне для российских публичных электроэнергетических компаний", - говорится в обзоре инвестбанка. Между тем эксперты отмечают и ряд негативных факторов. "Однако есть и существенные негативные факторы. Прежде всего, в структуре бизнеса высока доля угольной генерации (даже после продажи Красноярской ГРЭС-2) - на нее приходится 31% выручки и 29% скорректированной EBITDA в 2021 году. Помимо этого, списания по-прежнему трудно прогнозировать, а сделки по ряду активов ("РЭП Холдинг", "Мосэнерго", Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС, Свободненская ТЭС) увеличивают риск корпоративного управления", - пишут аналитики. По их мнению, инвесторов привлекает в основном высокая дивидендная доходность по акциям "ОГК-2", и их ожидания, вероятнее всего, оправдаются в этом дивидендном сезоне. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОГК/2-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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