Возможно укрепление рубля до уровня 74 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Вполне вероятно, что доходность американских гособлигаций в понедельник будет стабильной после снижения, и в этом случае глобальное ослабление доллара продолжится. В таких условиях аналитики Sber CIB ожидают укрепления рубля в понедельник до 74 руб./$1, а евро - до $1,21.

Баррель нефти марки Brent в понедельник утром прибавил в цене около $1 - инвесторов обнадежило то, что нижняя палата Конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики. Эксперты Sber CIB полагают, что в понедельник цены на нефть не выйдут за пределы диапазона $64,6-65,8 за баррель.

Если доходность американских госбумаг в понедельник стабилизируется, то рост доходности ОФЗ также остановится либо замедлится, отмечают в инвестбанке.

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