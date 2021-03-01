Актуальный диапазон доходности 10-летних ОФЗ на текущей неделе - 6,70-6,90% - ПСБ

Актуальный диапазон доходности для 10-летних ОФЗ на текущей неделе составляет 6,70-6,90% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На сложившемся умеренно позитивном внешнем фоне ОФЗ в понедельник могут закрепиться на достигнутых уровнях или даже немного подрасти в цене. На горизонте недели для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 6,70-6,90% годовых. На динамику российского рынка облигаций будет влиять изменение доходности UST, а также решение ОПЕК+ по объемам добычи, которое может отразиться на нефтяных ценах", - отмечает эксперт ПСБ в своем комментарии.

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