Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-75,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-75,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88.5-91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, на внешних рынках возникла напряженность, так как возможное удорожание долларового фондирования и рост инфляции приведут к сокращению спекулятивных операций, основанных на значительной положительной разнице между ставками по доллару США и высокодоходным ЕМ-валютам, станут менее интересными и вложения в сырьевые активы.

"Участники рынка видят такую перспективу, невзирая на последние заверения регулятора о том, что на данный момент не рассматривается повышение значения ставки ФРС. Рубль может еще сильнее ослабнуть в случае сохранения негативных тенденций внешних рынков и желания спекулянтов дополнительно сократить рискованные позиции к выходным дням", - прогнозирует Тимошенко.

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