Возможно умеренное укрепление рубля в понедельник утром - ПСБ

Возможно умеренное укрепление курса рубля по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и умеренный подъем валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле, в результате чего он сможет отыграть часть потерь предыдущей недели", - прогнозирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

По мнению эксперта, пара доллар/рубль в первые часы торгов отступит в район 74,3 руб./$1. "В дальнейшем национальная валюта попытается продолжить укрепление, а доллар может сдвинуться к отметке 74 руб./$1. Отметим, что, на наш взгляд, до конца недели диапазон 73-75 руб./$1 останется актуальным для американской валюты", - пишет Зварич.

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