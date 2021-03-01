Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется к 3400 пунктам в начале торгов в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется к уровню 3400 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов. В результате, индекс Мосбиржи в первые часы попытается вплотную подойти к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейшее рост спроса на рисковые активы, включая российские акции", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

Эксперт при этом предупреждает, что под конец торгов в понедельник возможна активизация продаж и некоторая коррекция, связанная с фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, что не позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3400 пунктов.

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