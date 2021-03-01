Потенциал коррекции вниз цены на нефть пока сохраняется - BCS Express

Потенциал для продолжения коррекции вниз цены на нефть марки Brent пока сохраняется, говорится в комментарии BCS Express.

"На фоне перспективы увеличения добычи нефти скачок цен в понедельник может быть краткосрочным. Потенциал для продолжения коррекции сохраняется, целью может стать зона $60-60,5 за баррель нефти марки Brent", - полагает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Рост буровой активности в США чреват пересмотром прогнозов по американской добыче во II полугодии 2021 года, отмечает аналитик. "Текущие цены на нефть марки WTI вполне позволяют сланцевикам увеличить производство, хеджируя будущие поставки по высоким ценам. Менеджмент крупных компаний высказывает намерение пока сфокусироваться на денежном потоке для акционеров - как в действительности поведет себя отрасль в целом, пока неизвестно", - пишет Галактионов.

Цены на нефть в понедельник утром растут в ответ на новости о прогрессе в согласовании законопроекта фискальных стимулов в США. Поддержка объемом $1,9 трлн призвана поддержать экономический спрос, в том числе и на жидкое топливо, что благоприятно для нефтяных цен, обращает внимание эксперт инвесткомпании.

Также Галактионов напоминает, что 4 марта состоится видеоконференция участников альянса ОПЕК+, посвященная уровню добычи с 1 апреля.

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