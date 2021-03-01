Вероятно временное укрепление рубля в понедельник - "Алор Брокер"

Вероятно временное укрепление курса рубля к доллару в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Позитивный внешний фон придаст временные силы рублю в понедельник. Сценарий "штурма" парой доллар/рубль отметки 74,7 руб./$1 откладывается, по крайней мере, в первой половине дня понедельника. Мосбиржа начала с понедельника утренние торги, и пока рубль отвоевывает у доллара около 40 копеек", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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