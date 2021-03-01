Наиболее надежны в настоящее время акции банков и нефтегазового сектора - "Фридом Финанс"

Наиболее надежными в настоящее время на отечественном фондовом рынке выглядят акции банков и нефтегазового сектора, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Прошедшая неделя и февраль завершились на рынке акций РФ снижением, индекс Московской биржи опустился на минимум с начала февраля и закрылся ниже 50-дневной средней, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник, по его мнению - диапазон 3300-3400 пунктов.

"Приток средств в фонды сократился - за неделю инвесторы, ориентированные на Россию, привлекли $50 млн. Это отражается на динамике всего рынка, но в первую очередь долгового. Инвесторы обеспокоены инфляцией, в том числе долларовой, поэтому сокращают позиции в российских еврооблигациях. Наиболее надежными сейчас выглядят акции банков и нефтегазового сектора. При этом коррекция в диапазоне 5-10% в марте представляется наиболее вероятным сценарием", - указывает эксперт инвесткомпании.

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