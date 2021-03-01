Вероятно позитивное начало торгов на рынке акций РФ в понедельник - BCS Express

Вероятно позитивное начало торгов на российском рынке акций в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи ключевая область торможения в 3320-3350 пунктов сдерживает от слома среднесрочного растущего тренда. Пока котировки находятся выше, общая картина остается преимущественно растущей, а падение последних дней укладывается в сценарий локальной коррекции. На дневном графике можно увидеть очертания "медвежьей" фигуры "двойная вершина", однако эта формация пока не раскрылась вниз. В понедельник ожидается позитивный старт торгов благодаря внешним факторам", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

Карпунин также отмечает, что объемы торгов акциями в прошедшую пятницу увеличились до 165 млрд руб. - максимум с начала текущего года. Всплеск торговой активности, по его мнению, во многом объясняется вступлением в силу итогов ребалансировки индексов MSCI с 1 марта. "В преддверии этого события обороты всегда существенно растут. Так что в данном случае фактор выросших объемов на фоне снижения рынка не является однозначным "медвежьим" сигналом. К тому же наш долларовый РТС выглядел даже устойчивей, чем индекс MSCI EM, отражающий динамику рынков акций развивающихся стран", - указывает эксперт BCS Express.

Аналитик обращает внимание, что "хуже рынка" по-прежнему торгуются акции наиболее ликвидных бумаг. Соотношения индекса российских "голубых фишек" и индекса акций компаний средней и малой капитализации опустилось до минимума с середины ноября. В понедельник, по оценкам Карпунина, эта тенденция может поменяться - наиболее ликвидные "фишки" могут показать опережающую динамику.

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