Ралли цен на сырьевые товары может приостановиться - Saxo Bank

Ралли в ценах на сырьевые товары может приостановиться из-за скачка доходностей казначейских облигаций США и сброса рисков спекулянтами, считают аналитики Saxo Bank.

"Падение на рынке акций и рост волатильности (как в акциях, так и в облигациях) могут вызвать консолидацию и на товарных рынках. Несмотря на благоприятную для цен фундаментальную обстановку, этот сектор не полностью защищен от влияния сторонних событий, и набранный за последние месяцы рекордный чистый объем спекулятивных "лонгов" может оказаться под угрозой, - отмечают эксперты инвестбанка. - Мы твердо уверены, что инфляция со временем поднимется сильнее, чем ожидается, таким образом стабилизируя реальные процентные ставки или даже отправляя их глубже в минус. Однако большие объемы позиций по многим видам товаров и значения индексов относительной силы (RSI), указывающие на перекупленность, заставляют предполагать, что в среднесрочной перспективе рынок ждет существенная коррекция или в лучшем случае консолидация".

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