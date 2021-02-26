Коррекция нефтяных цен вниз может усилиться - "Открытие Брокер"

Коррекция нефтяных цен вниз может усилиться, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Нефтяные цены несколько месяцев подряд и выход на значения выше $65 за баррель произошёл при сильной перекупленности на фоне зимнего шторма в США. Погода в Техасе существенно улучшилась, и плюсовые температуры способствуют восстановлению производства нефти, однако ситуация с НПЗ остаётся сложной. К вечеру четверга около 4 млн барр. перерабатывающих мощностей простаивало, что создаёт риски роста запасов. Кроме того, на предстоящей неделе ОПЕК+ может принять решение о повышении производства в апреле на фоне восстановления мирового потребления. И, наконец, укрепление доллара и растущие доходности по облигациям создают давление на все рискованные активы, включая нефть", - указывает эксперт инвесткомпании.

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