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26 февраля 2021 года 16:43
Коррекция нефтяных цен вниз может усилиться - "Открытие Брокер"
Коррекция нефтяных цен вниз может усилиться, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Нефтяные цены несколько месяцев подряд и выход на значения выше $65 за баррель произошёл при сильной перекупленности на фоне зимнего шторма в США. Погода в Техасе существенно улучшилась, и плюсовые температуры способствуют восстановлению производства нефти, однако ситуация с НПЗ остаётся сложной. К вечеру четверга около 4 млн барр. перерабатывающих мощностей простаивало, что создаёт риски роста запасов. Кроме того, на предстоящей неделе ОПЕК+ может принять решение о повышении производства в апреле на фоне восстановления мирового потребления. И, наконец, укрепление доллара и растущие доходности по облигациям создают давление на все рискованные активы, включая нефть", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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