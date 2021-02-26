Акции Юнипро, М.Видео и РусГидро будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Юнипро", "М.Видео" и "РусГидро" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов отмечает, что на следующей неделе "Юнипро" проведет заседание совета директоров, в повестке которого стоит вопрос об утверждении новой дивидендной политики. Дивиденды являются ключевым фактором привлекательности акций компании, поэтому инвесторы будут ждать комментариев по итогам заседания. Также компания опубликует отчет МСФО за IV квартал 2020 года.

Ранее "Юнипро" объявила о повышении дивидендов с 14 млрд руб. в год до 20 млрд руб. в год (с 0,222 до 0,317 руб. на акцию) в 2020-2022 гг. Дополнительные выплаты должны были быть обеспечены вводом в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Однако энергоблок до сих пор не заработал, и дивиденды остаются на прежнем уровне, констатирует Галактионов.

Также аналитик отмечает, что по итогам 9 месяцев 2020 года акционеры получили традиционные 0,111 руб. на акцию (половина от годового дивиденда). "В оптимистичном сценарии по итогам полного 2020 года дивидендная выплата может быть увеличена до 0,1585 руб. на акцию, что по текущим ценам дает дивидендную доходность 5,6%. За весь 2021 год совокупная дивидендная доходность может составить 11,2%, что при текущем уровне процентных ставок может способствовать позитивной переоценке стоимости акций", - пишет Галактионов.

"М.Видео" на следующей неделе представит отчетность МСФО за II полугодие и весь 2020 год. В начале февраля сильный операционный отчет за IV квартал 2020 года и анонс новой дивидендной политики спровоцировали скачок котировок акций компании на 15%, констатирует эксперт BCS Express. Общие продажи в 2020 году выросли на 15,4%, в том числе за счет двукратного роста продаж в онлайн-сегменте.

"В отчете по МСФО мы можем увидеть, как рост выручки отразился на динамике EBITDA. В этом смысле представляет интерес величина операционных расходов, влияющая на маржинальность. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на величине прибыли и чистого долга, которые позволят оценить размер дивидендов, - пишет аналитик. - В соответствии с новой дивидендной политикой компания будет выплачивать акционерам 100% прибыли МСФО при соотношении чистого долга к EBITDA (по IAS 17) на уровне или ниже 2х. Угроза превышения порога по долговой нагрузке не просматривается. По нашей оценке, дивидендная доходность на горизонте ближайшего года может превысить 9%".

"РусГидро" также опубликует результаты МСФО за 2020 год. "Как обычно, основной интригой является размер обесценений, которые сокращают чистую прибыль, выступающую базой для дивидендов. Три года подряд из-за таких списаний компания показывает убыток в IV квартале. По словам бывшего главы компании Николая Шульгинова, в IV квартале 2020 года объем списаний может составить 20 млрд руб. Он отметил, что это может быть последнее крупное списание, после чего дивидендная доходность акций может вырасти практически в два раза", - указывает Галактионов.

"Дивидендная политика "РусГидро" предполагает выплату 50% прибыли МСФО, но не меньше чем средний размер дивидендов за три предыдущих года. За период с 2018 по 2020 гг. средний размер дивидендов составил 3,29175 коп. на акцию, что эквивалентно доходности 4,26% по текущим ценам. По итогам 2020 года компания намеревается повысить выплаты в 1,5 раза и может выплатить 5,7 коп., что может принести инвесторам около 7,3% дивидендной доходности, исходя из текущих котировок", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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