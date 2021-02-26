Рубль, вероятно, проведет торги в диапазонах 74-75 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Нефть на этой неделе нефть вновь показала рост, в ходе торгов достигая уровня в 67 долларов за баррель топлива марки Brent. На этом фоне доллар немного снизился к рублю, но остался в диапазоне 74-75 долларов за рубль. На рынке можно наблюдать последствия мягкой денежно-кредитной политики крупнейших Центробанков, начавшееся еще в прошлом году и продолжившееся в этом: это увеличение инфляции и повышение доходности гособлигаций", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Также эксперт обращает внимание на то, что выросли доходности не только российских ОФЗ, но и гособлигаций США из-за перспективы новых бюджетных стимулов. Доходность российских облигаций федерального займа перешагнула уровень в 7%.

"Рынок ожидает повышения ставок, но первоочередной задачей для всех Центробанков является поддержка экономики, поэтому пока повышения ставок не произойдет. На следующей неделе предпосылок для изменения текущего прогноза мы не видим". - заключает Зотов.

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