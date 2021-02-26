Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR "Полюса" с целевой ценой $166 за штуку (24680 руб. за акцию), что предполагает потенциал роста на 74% в течение 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка.

ПАО "Полюс" публиковал вчера результаты за 4К20 по МСФО. В целом они оказались на уровне консенсус-прогнозов, отмечают эксперты Sber CIB. EBITDA в 4К20 составила $1 138 млн, что на 3% выше значения предыдущего квартала. Совокупная денежная себестоимость в 4К20 составила за весь год $362 на унцию, ниже прогнозного диапазона $375-425 на унцию. Свободные денежные потоки в 4К20 составили $600 млн. Совет директоров намерен рекомендовать дивиденды за 2П20 в размере $693 млн ($5,09 на обыкновенную акцию) при доходности 2,7%, что соответствует дивидендной политике компании и прогнозу SberCIB.

Прогноз добычи на 2021 год остался прежним - 2,7 млн унций. Компания ожидает совокупную денежную себестоимость в 2021 году на уровне $425-450 на унцию (исходя из курса 65 руб. за доллар и прогноза цен на золото $1 300). Прогноз капвложений на 2021 год повышен до $1,0-1,1 млрд, т. к. "Полюс" учёл в нём все недавно одобренные проекты.

"Полюс" объявил, что в 2021 году доведет долю электроэнергии из возобновляемых источников до 90% в структуре потребления (в 2020 году она составила 36%), т. к. уже подписано соглашение с "РусГидро". В результате выбросы парниковых газов уменьшатся примерно на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики Sber CIB считают коэффициент "стоимость предприятия/EBITDA 2021о" на уровне 7,9, что предполагает 25%-35% премию к среднему значению этого коэффициента для Polymetal, Barrick и Newmont. Это отчасти объясняется лучшими перспективами роста производства Полюса благодаря месторождению Сухой лог.

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