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26 февраля 2021 года 12:09
GDR "Полюса" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе - ПСБ
GDR ПАО "Полюс" сохраняют свою привлекательность в долгосрочной перспективе на фоне ожидаемого восстановления стоимости золота, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Благодаря повышению средней цены реализации аффинированного золота "Полюс" показал ожидаемо хорошие результаты по итогам 2020 года. Прогноз по капитальным затратам на 2021 год был повышен. Компания планирует выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере около 384 руб./акция (по текущему курсу). С учетом промежуточных выплат дивидендная доходность составит около 5%. Долгосрочно GDR "Полюса" сохраняют свою привлекательность на фоне ожидаемого восстановления стоимости золота ближе к концу первого полугодия текущего года", - отмечают эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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