"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с прогнозной ценой $312,1

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Alibaba Group Holding Ltd. с прогнозной ценой $312,1 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 23,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

Старший аналитик "Финама" Сергей Кауфман приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Alibaba - лидер крупнейшего в мире китайского рынка e-commerce;

- Выручка и EBITDA компании выросли на 43,6% и 30,6% в последнем квартале 2020 года - впечатляющие темпы роста для компании такого масштаба;

- Alibaba успешно движется к тому, чтобы стать одним из мировых лидеров растущего рынка облачных технологий. Выручка данного направления растет на 60% в год и сопоставима с выручкой занимающего третье место в мире облачного сервиса Google;

- Alibaba имеет около трети в финтехе Ant Group, оценка которого для IPO доходила до $320 млрд. Однако IPO было приостановлено из-за регуляторных претензий со стороны властей. Урегулирование данного вопроса может стать позитивным триггером для акций;

- Компания имеет ряд новых инициатив в растущих отраслях вроде платформы для корпоративного общения или сервиса по доставке еды, которые в будущем могут продемонстрировать значительный рост финансовых показателей.

Alibaba - крупнейшая в Китае компания в сфере онлайн-торговли. Кроме e-commerce в активах Alibaba есть облачный бизнес, финтех, логистические сервисы и многое другое.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.