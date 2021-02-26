Рубль в пятницу попытается задержаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1 - BCS Express

Рубль в пятницу попытается задержаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль в четверг укреплялся в сторону максимумов февраля, однако побить уровни спроса по USD/RUB так и не смог, - напоминает Зельцер. - Вмешался сторонний фактор - скачок инфляции и рост доходностей госбумаг глобальных рынков капитала. Инвесторы по цепочке стали экстраполировать удорожание кредитных ресурсов на снижение прибыльности корпораций. Таким образом, за один день рубль успел укрепиться в область значений 3-х недельной давности и к закрытию четверга растерять все завоевания последних дней. Волатильность валют расширилась".

По мнению эксперта, в качестве значимой области торможения роста американской валюты и ослабления рубля выступает 74,5-75,0 руб./$1. Учитывая неблагоприятную конъюнктуру, в пятницу рубль попытается в данном диапазоне. На фоне разрастания панических настроений может возникнуть риск ухода пары в область 76, о дальнейшей девальвации рубля пока речи не идет, уверен аналитик BCS Express.

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