Котировки нефти, скорее всего, удержатся в диапазоне $65-66/барр. в пятницу - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, смогут удержаться в диапазоне $65-66 за баррель в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цены на нефть марки Brent после обновления максимумов с января 2020 года коррекционно снижаются, констатирует аналитик ПСБ.

"Значимых новостей нет, скорее это фиксирование прибыли, плюс риски наращивания предложения странами ОПЕК+ и сланцевыми производителями США. Тем не менее февраль сырье завершает в плюсе. На следующей неделе ключевым событием будет встреча ОПЕК+, где мы ожидаем, что будут изменения по квотам на добычу. В пятницу ждем удержания цен на нефть марки Brent в зоне $65-66 за баррель", - отмечает Крылова.

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