Идея дня: Dell, HP и IBM - бенефициары растущего спроса на ПК и их обслуживание - "ВТБ Мои Инвестиции"

Компании Dell Technologies Inc., HP Inc. и IBM Сorp. - бенефициары растущего спроса на ПК и их обслуживание в результате возвращения людей в офисы, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Какие акции выигрывают от роста ставок, экономики и инфляции? Те, кто отставал во время дефляции: в относительном выигрыше будут европейские компании из банковского сектора и потребительского сектора выборочного спроса. Люди возвращаются в офисы, спрос на ПК и их обслуживание растет. Бенефициары: Dell, HP, IBM", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Крупнейшие производители ПК Dell и HP отчитались лучше ожиданий. Продажи ПК и ноутбуков увеличились впервые за 10 лет, это привело к дефициту компонентов для них, указывают эксперты.

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