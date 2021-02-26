Цена нефти, вероятно, будет снижаться к $65,7/барр. в пятницу - Sber CIB

Цена нефти марки Brent, вероятно, будет снижаться в пятницу к уровню $65,7 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Цена нефти дешевеет, и, по оценкам Sber CIB, это связано с падением на рынках акций, участники которых опасаются, что глобальные регуляторы свернут денежно-кредитное стимулирование экономики из-за ускорения инфляции. Аналитики инвестбанка ожидают, что в пятницу цена нефти марки Brent, которая недавно пробила поддержку на уровне $66,5 за баррель, будет снижаться, приближаясь к отметке $65,7 за баррель.

Рубль в четверг, как и другие валюты развивающихся рынков, отступил на 1,6% к доллару на фоне роста реальной и номинальной доходности американских гособлигаций. Эта тенденция, на взгляд экспертов sber CIB, может продолжиться и в пятницу, если статистика из США укажет на ускорение инфляции или усиление инфляционных ожиданий.

Также, по мнению аналитиков Sber CIB, в пятницу доходности ОФЗ могут повыситься еще на 4-5 б. п. Это обусловлено существенным ухудшением глобального фона, ростом доходностей гособлигаций развитых рынков до новых локальных максимумов, а также ослаблением валют развивающихся рынков, указывают эксперты.

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