Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу снижением на 0,4-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу снижением на 0,4-0,8%, считает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 3385-3395 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3370, 3350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3400, 3420 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться на негативной территории вблизи уровня открытия", - прогнозирует Манжос.

Аналитик отмечает, что во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать публикация финального февральского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК).

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