Sber CIB не исключает роста котировок акций ExxonMobil и Chevron еще на 10-15%

Sber CIB оставляет бумаги ExxonMobil Corp. и Chevron Corp. в топе акций США и не исключает роста их котировок еще на 10-15%, говорится в комментарии инвестбанка.

Котировки нефтегазовых компаний Chevron и ExxonMobil в четверг поднялись соответственно до 4210 руб. и 7750 руб. за акцию. Цена Brent достигла $67,5 за баррель - максимального уровня за более чем 13 месяцев, отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков Sber CIB, росту цен акций ExxonMobil и Chevron в последние дни способствовали новости о сокращении нефтедобычи и нефтепереработки в Техасе на фоне аномальных морозов, оставивших без света тысячи американцев. Согласно последней еженедельной сводке EIA по запасам, за период снежной бури снижение добычи в среднем составило 1,1 млн барр./сут, а объемы нефтепереработки сократились на 2,6 млн барр./сут.

"Нефтяной рынок подогревают сообщения председателя ФРС США Джерома Пауэлла о продолжении мягкой денежно-кредитной политики, - пишут эксперты инвестбанка. - По его словам, инфляционные опасения отходят на второй план, тогда как приоритетной задачей для США остается восстановление экономики, в том числе с помощью фискальных стимулов. Рынок поддерживают новости о массовой вакцинации населения США и Европы. Инвесторы также закладывают в котировки существенное превалирование спроса над предложением в 2П21 ввиду сделки ОПЕК+".

Также аналитики Sber CIB отмечают, что консенсус Bloomberg не предполагает потенциала роста акций ExxonMobil, тем не менее опрошенные Bloomberg инвестбанки, такие как J. P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays и Credit Suisse, в среднем оценивают справедливую стоимость акций ExxonMobil и Chevron в $64 (4730 руб.) и $115 (8500 руб.), что предполагает потенциал роста соответственно на 13% и 11%.

"Мы оставляем бумаги ExxonMobil и Chevron в топе американских акций и не исключаем роста котировок еще на 10-15%", - заключают эксперты инвестбанка.

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