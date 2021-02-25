Возможно укрепление рубля до уровня 72,5 руб./$1 в марте - "Открытие Брокер"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня в 72,5 руб./$1 в марте текущего года, считает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин.

"Поддержку российскому рублю оказывают высокие цены на сырьевые товары и восстановление экономической активности в стране. При этом рубль выглядит неадекватно слабым на фоне цен на нефть в размере $67 за баррель для марки Brent и уже проводимому снятию ограничений, введенных против распространения пандемии COVID-19, - отмечает Затолокин в комментарии компании. - Санкционное давление на Россию и переход Минфина от продажи к покупке валюты на рынке, конечно, значимые факторы для рынка в краткосрочной перспективе, но сильные макропараметры должны взять верх. Возможно тестирование уровня в 72,5 руб./$1 в марте".

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