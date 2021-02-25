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25 февраля 2021 года 17:04
Бумаги "Полюса" интересны для долгосрочных инвестиций - "Финам"
Бумаги "Полюса" могут представлять долгосрочный интерес для инвесторов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам". "У нас сейчас нет рекомендации по бумагам "Полюса", поскольку мы пересматриваем оценку. Котировки в последнее время имеют негативную тенденцию, следуя за динамикой золота. К тому же компания снизила прогноз по добыче до 2700 тыс. унций в 2021 году, что обусловлено сокращением объемов выполненных в 2020 году вскрышных работ из-за пандемии. Хотя сейчас компания по мультипликаторам оценена без особого дисконта к рынку, мы считаем, что бумаги "Полюса" могут представлять долгосрочный интерес для инвесторов", - отмечает аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев. "Полюс" остается высокоэффективной золотодобывающей компанией с самым низким уровнем денежных затрат на унцию золота, указывает эксперт инвесткомпании. С освоением крупнейшего месторождения "Сухой лог" к 2026 году объемы производства золота у "Полюса" увеличатся примерно на 70%, и с таким объемом компания войдет в топ-3 мировых производителей золота, указывает Калачев в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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