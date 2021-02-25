Бумаги "Полюса" интересны для долгосрочных инвестиций - "Финам"

Бумаги "Полюса" могут представлять долгосрочный интерес для инвесторов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"У нас сейчас нет рекомендации по бумагам "Полюса", поскольку мы пересматриваем оценку. Котировки в последнее время имеют негативную тенденцию, следуя за динамикой золота. К тому же компания снизила прогноз по добыче до 2700 тыс. унций в 2021 году, что обусловлено сокращением объемов выполненных в 2020 году вскрышных работ из-за пандемии. Хотя сейчас компания по мультипликаторам оценена без особого дисконта к рынку, мы считаем, что бумаги "Полюса" могут представлять долгосрочный интерес для инвесторов", - отмечает аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев.

"Полюс" остается высокоэффективной золотодобывающей компанией с самым низким уровнем денежных затрат на унцию золота, указывает эксперт инвесткомпании. С освоением крупнейшего месторождения "Сухой лог" к 2026 году объемы производства золота у "Полюса" увеличатся примерно на 70%, и с таким объемом компания войдет в топ-3 мировых производителей золота, указывает Калачев в своем комментарии.

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