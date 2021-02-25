"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Global Blood Therapeutics

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Global Blood Therapeutics с прогнозной ценой $82 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчет Global Blood за четвертый квартал 2020 года мы оцениваем как нейтральный. Сохраняем прогнозную цену на уровне $82 за акцию и оставляем рекомендацию "покупать" при рейтинге "на уровне рынка", - указывает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Global Blood отчиталась за четвертый квартал 2020 года лучше ожиданий инвесторов по выручке, но хуже по EPS. Убыток на акцию составил $1, что оказалось ниже ожиданий на $0,05. Число новых назначений Oxbryta (voxelotor) - препарата для лечения серповидно-клеточной анемии - в отчетном периоде уменьшилось, но обновления пайплайна позитивны для дальнейшего развития бизнеса, отмечает эксперт "Фридом Финанс".

Выручка компании за четвертый квартал выросла на 31% по сравнению с результатом за июль-сентябрь 2020 года и составила $41 млн, что оказалось на 5% выше консенсуса ожиданий. За аналогичный период предыдущего года, когда началась коммерциализация первого препарата Global Blood, выручка составила незначительные $2 млн. За весь 2020 год выручка Global Blood достигла $123,8 млн, что на 1,8% превзошло ожидания рынка, констатирует Зубков.

"В текущем году Global Blood прогнозирует повышение себестоимости производства в процентах от выручки по мере истощения запасов, сформированных до получения одобрения Oxbryta, расходы на производство которых были отнесены на R&D. Квартальные расходы SG&A повысились на 31,5% г/г преимущественно за счет возросших затрат на оплату труда, что было связано с началом коммерциализации Oxbryta. Компания планирует увеличение операционных расходов в текущем году по мере продолжения коммерциализации Oxbryta и работы с пайплайном", - указывает аналитик инвесткомпании.

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