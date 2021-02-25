Спрос в Китае усиливает ралли на рынке меди - Julius Baer

Спрос в Китае усиливает ралли на рынке меди, отмечается в комментарии руководителя исследовательской группы Next Generation в банке Julius Baer Карстена Менке.

"Ралли на рынке меди продолжается. Вчера цены ненадолго превысили отметку в $9500 за тонну, достигнув нового десятилетнего максимума, - указывает Менке. - Тем не менее, всплеск последних дней не был спровоцирован какими-либо фундаментальными факторами. Вместо этого ралли усиливается благодаря инвесторам, заинтригованным рефляцией и темой "зеленых" технологий. Особенно заметно, что после окончания китайских новогодних праздников на рынок вышли китайские краткосрочные трейдеры, о чем свидетельствует стремительно растущий открытый интерес к Шанхайской фьючерсной бирже. Мы считаем, что этот спрос очень напоминает следование тренду".

Между тем, игроки на двух других крупнейших мировых фьючерсных биржах в Лондоне и Нью-Йорке уверены в росте рынка. Что касается истории с рефляцией, которая носит циклический характер и отражает быстрое восстановление экономики после коронакризиса, то эксперт банка считает, что нынешние цены на медь уже учли этот фактор.

"Доминирующим драйвером цен, скорее, является тема структурных "зеленых" технологий, - полагает Менке. - Здесь наше мнение остается неизменным. В то время как такие технологии, как электромобили и экологически чистая энергия, являются более медноёмкими, чем традиционные технологии, связанное с ними увеличение спроса будет сбалансировано экономическим переходом Китая от роста, обусловленного инвестициями, к росту, обусловленному потреблением. Этот переход, скорее, окажет негативное влияние на спрос на металлы в этой стране, частично компенсируя положительное воздействие спроса на "зеленые" технологии".

Кроме того, поскольку экономика Китая вернулась на докризисный уровень, эксперт Julius Baer видит меньше необходимости в стимулировании экономики страны, что также должно сказаться на спросе на металлы. "С учетом этого мы по-прежнему считаем, что с фундаментальной точки зрения недавнее ралли слишком сильно подтолкнуло цены - даже несмотря на то, что ралли, стимулируемое инвесторами, может продолжиться. Краткосрочные ценовые риски все еще склонны к повышению. Таким образом, мы придерживаемся нашего нейтрального прогноза на медь, но повышаем наши 3-х и 12-месячные ценовые ориентиры до $8750 и $8000 за тонну соответственно", - заключает Менке.

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