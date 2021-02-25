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25 февраля 2021 года 13:27
Индекс Мосбиржи закончит торги в четверг в диапазоне 3360-3425 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи закончит торги в четверг в диапазоне 3360-3425 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи умеренно растет, следуя за динамикой нефти и американских фондовых площадок на фоне очередного подтверждения главой ФРС Джеромом Пауэллом планов сохранять мягкую денежно-кредитную политику, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса. При этом председатель регулятора отметил, что до достижения его целей по занятости и инфляции еще далеко", - отмечает Осин. ВТБ оказался в лидерах роста после публикации отчета по МСФО за 2020 год. Чистая прибыль группы, относящаяся к акционерам, составила 80,6 млрд руб. Член правления банка Дмитрий Пьянов заявил в ходе итоговой пресс-конференции, что руководство предлагает выплатить в виде дивиденда за год 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, выплата на акцию повысится до 0,003 руб., а рыночная оценка капитализации ВТБ вырастет на 3-8%, констатирует аналитик "Фридом Финанс". По его мнению, риски связаны с тем, что ранее правительство рекомендовало банку сократить дивиденды до 10%. Бумаги "РусАла" также оказались в лидерах роста на фоне повышения цен на алюминий. "Вероятнее всего, планы правительства ограничить дивиденды для компаний, которые не компенсируют наносимый экологический вред, имеет тактический и технический характер. Подобное давление на добывающие компании приведет к усилению рисков дефицита сырья и, как следствие, к росту цен на их продукцию", - отмечает Осин. На взгляд эксперта, властям стоит максимально способствовать скорейшему восстановлению добычи на месторождениях Заполярного филиала "Норникеля". Месячный простой двух рудников, остановленных в связи с подтоплением, снизит производство ГМК за год на 1-4%. Доля компании в мировом производстве никеля составляет 23%, поэтому его падение способно вызвать дополнительный рост цен на цветные металлы в диапазоне 3-10%. Текущее снижение котировок "Норникеля" аналитик инвесткомпании считает краткосрочным. По мнению эксперта, до конца текущей сессии наиболее вероятно продолжение роста на отечественных фондовых площадках. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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