ПСБ рекомендует держать акции "Норникеля"

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции ГМК "Норильский никель" до получения от менеджмента более подробной информации о ситуации на рудниках, говорится в комментарии аналитика банка Романа Антонова.

Из-за подтопления компания вынуждена частично приостановить работу Октябрьского и Таймырского рудников Заполярного филиала, на которые совокупно приходится до 65% обрабатываемой руды Группы.

"Если авария на ТЭЦ-3 Норильска в 2020 году обернулась для компании крупнейшим экологическим штрафом, но не затронула операционную деятельность, как и инцидент с гибелью рабочих на обогатительной фабрике 20 февраля текущего года, то подтопление рудников потенциально несет существенные риски для бизнеса. Заполярный филиал - это ключевой актив "Норникеля", где в 2020г было произведено 83% меди, 42% палладия и 44% платины", - указывает Антонов.

По мнению эксперта, преждевременно делать выводы о масштабах новой аварии, но это уже негативно сказалось на стоимости акций "Норникеля", которые в среду просели на Мосбирже более чем на 4% и продолжили падение сегодня. Антонов считает, что стоит ожидать дальнейшего снижения котировок, т.к. нештатная ситуация способна повлиять на целевые показатели добычи по итогам года.

"Если для ликвидации последствий потребуется значительное время, то не исключаем более глубокой коррекции стоимости акций "Норникеля" - движение к минимумам октября прошедшего года: район 18 тыс. руб./акция (текущая цена 24 тыс. руб./акция). После катастрофы в конце мая 2020 года падение котировок до начала роста в середине июня составило 18%. На данный момент акции от исторических максимумов за четыре дня уже потеряли 15%. Впрочем, настроения на рынке промышленных металлов сохраняются позитивными, что может компенсировать снижение физических объемов", - отмечает аналитик ПСБ.

Отметил Антонов также и внимание контролирующих органов к ситуации с системой безопасности "Норникеля". Ростехнадзор проведет расследование причин гибели рабочих на обогатительной фабрике и на некоторое время может приостановить ее работу. В этом случае эффект на операционную деятельность будет негативным, но не такого масштаба, как ситуация на рудниках, подчеркивает аналитик.

Актуальным остается и вопрос дивидендных выплат. Выплата по итогам 2020 года будет производиться за счет сформированного ранее резерва под экологический штраф, который отразился на снижении EBITDA до 7,651 млрд долл. (-3% г/г) в 2020г. При этом уровень долговой нагрузки позволяет компании выплатить итоговые дивиденды из расчета 60% EBITDA. "По итогам всего 2020 года, по нашим расчетам, размер итоговых выплат может составить 1390,37 руб./акция, что при текущих котировках обеспечит дивидендную доходность финального дивиденда не ниже 5,5%. Финальные дивиденды будут объявлены в мае. Сложная же ситуация с активами "Норникеля", во-первых, может потребовать дополнительных затрат, а во-вторых, не стоит исключать и возможного пересмотра дивидендной политики, что, впрочем, менеджмент пока опровергал", - пишет Антонов.

Однако в любом случае благоприятная ситуация на рынке промышленных металлов, фокус на "зеленую" энергетику и лидирующее положение "Норникеля" на этом рынке остаются долгосрочными привлекательными факторами поддержки несмотря на краткосрочные трудности, считает аналитик банка. Пока же Антонов рекомендует держать акции "Норникеля" до получения от менеджмента более подробной информации о ситуации на рудниках.

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