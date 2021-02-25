Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR "Ленты"

Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR "Ленты", хотя и отмечают, что уровень их ликвидности по-прежнему низок, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты напоминают, что в среду "Лента" опубликовала финансовую отчётность за вторую половину 2020 года. Выручка по итогам полугодия возросла на 4,7% относительно 2П19, а валовая рентабельность повысилась на 85 б. п. до 22,3% (прогноз Sber CIB - 22,0%) на фоне существенного сокращения товарных потерь, числа промоакций и более выгодных соглашений с поставщиками.

"EBITDA по МСФО 16 за вторую половину 2020 года достигла 20,1 млрд руб. - фактический показатель оказался на 6% ниже, чем предусматривал консенсус-прогноз Интерфакса. По итогам полугодия компания отменила связанные с обесценением активов списания на сумму 3,0 млрд руб., благодаря этому чистая прибыль достигла 9,4 млрд руб. На фоне снижения операционных денежных потоков на 11% свободные денежные потоки за год составили 19,8 млрд руб. при 17%-й доходности. Это самый низкий показатель среди освещаемых Sber CIB ритейлеров", - отмечается в комментарии инвестбанка.

Показатели отчета о прибылях и убытках оказались несколько хуже, чем ожидали эксперты Sber CIB, при этом свободные денежные потоки компании достаточно стабильны. В ходе телефонной конференции компания не предоставила информации о том, будет ли у неё возможность выплатить дивиденды (после перерегистрации в российской юрисдикции). Возможно, об этом станет известно в ходе "дня инвестора", полагают аналитики.

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