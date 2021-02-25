Серьезных рисков для ослабления рубля в настоящее время нет - "ЛОКО-Инвест"

Серьезных рисков для ослабления курса рубля к доллару в настоящее время нет, считает директор по инвестициями "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Восстановление спроса на рисковые активы в мире, снижение доллара и уверенный рост цен на нефть обеспечивали эмоциональную поддержку рублю в среду, а резко возросшая активность экспортеров - поддержку вполне реальную. Налоговые выплаты способны в четверг поддержать предложение от тех экспортеров, кто предпочитал выжидать до последнего. Помимо этого фокус будет оставаться на внешних факторах, позитивное влияние которых нивелируется лишь стабильным локальным спросом на валюту, - отмечает Полевой в своем комментарии. - В текущих условиях ждем сохранения курса в диапазоне 73-73,5руб./$1 с попытками движения к его нижней границе. Каких-то серьезных рисков на текущий момент не просматривается".

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