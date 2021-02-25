ПСБ рекомендует держать GDR "Ленты" с прогнозной ценой 280 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют умеренно позитивный взгляд на GDR "Ленты" и рекомендуют держать бумагу с прогнозной ценой 280 рублей за штуку, говорится в комментарии банка.

"Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на бумаги "Ленты". Компания является крупнейшей сетью гипермаркетов и четвертым по выручке ритейлером в России, а также по мультипликаторам P/E (11,05) и EV/S (0,53) оценивается ниже средних значений по сектору - 20,15 и 0,57 соответственно. Рекомендуем "держать" бумагу - прогнозная цена составляет 280 рублей, потенциал роста - 7% от текущего уровня", - указывают эксперты банка.

"Лента" в среду опубликовала финансовые результаты за 2020 год, отметив получение чистой прибыли по МСФО в 16,5 млрд руб. после убытка годом ранее. Компания отразила рост EBITDA и рентабельности, а также снизила долговую нагрузку, констатируют в ПСБ.

Сеть гипермаркетов "Лента" (по результатам отчетности) в 2020 году увеличила прибыль на 6,7% - до 445 млрд руб., что связано преимущественно с ростом среднего чека на 11,6% (до 1115 руб.), которое компенсировало снижение трафика на 5,5% в течение года. Сопоставимые продажи LFL выросли на 5,4%.

Компания также сообщила, что представит прогноз на 2021 год на "Дне стратегии" 18 марта.

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