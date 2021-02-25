GDR "Ленты" могут показать опережающую рынок динамику в ближайшей перспективе - Газпромбанк

GDR "Ленты" могут показать опережающую рынок динамику в ближайшей перспективе, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Финансовые результаты "Ленты" за 2П20 оказались в целом в рамках тренда 1П20 - рост EBITDA рентабельности за счет увеличения валовой наценки, хорошего контроля над операционными расходами и низкого операционного левериджа. В 2П20 рост операционных расходов, однако, сильно ускорился за счет единовременных расходов, связанных с изменениями в руководстве компании, а также выплат менеджерам в связи с достижением плановых показателей", - отмечает аналитик Газпробанка Марат Ибрагимов.

По мнению эксперта, "Лента" - отличный кандидат на переоценку рейтинга в контексте отличных операционных и финансовых результатов, а также растущего интереса инвесторов к акциям розничного сектора. Ибрагимов полагает, что в ближайшей перспективе GDR "Ленты" могут показать опережающую динамику.

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