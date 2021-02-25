.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  GDR "Ленты" могут показать опережающую рынок динамику в ближайшей перспективе - Газпромбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
25 февраля 2021 года 10:52

GDR "Ленты" могут показать опережающую рынок динамику в ближайшей перспективе - Газпромбанк

GDR "Ленты" могут показать опережающую рынок динамику в ближайшей перспективе, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Финансовые результаты "Ленты" за 2П20 оказались в целом в рамках тренда 1П20 - рост EBITDA рентабельности за счет увеличения валовой наценки, хорошего контроля над операционными расходами и низкого операционного левериджа. В 2П20 рост операционных расходов, однако, сильно ускорился за счет единовременных расходов, связанных с изменениями в руководстве компании, а также выплат менеджерам в связи с достижением плановых показателей", - отмечает аналитик Газпробанка Марат Ибрагимов.

По мнению эксперта, "Лента" - отличный кандидат на переоценку рейтинга в контексте отличных операционных и финансовых результатов, а также растущего интереса инвесторов к акциям розничного сектора. Ибрагимов полагает, что в ближайшей перспективе GDR "Ленты" могут показать опережающую динамику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЛЕНТА-GDR-АНАЛИТИКА


.
Лента аналитики
25 февраля 2021 года 19:03
Sber CIB не исключает роста котировок акций ExxonMobil и Chevron еще на 10-15%
Sber CIB оставляет бумаги ExxonMobil Corp. и Chevron Corp. в топе акций США и не исключает роста их котировок еще на 10-15%, говорится в комментарии инвестбанка. Котировки нефтегазовых компаний Chevron и ExxonMobil в четверг поднялись соответственно до 4210 руб. и 7750 руб. за акцию. Цена Brent...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 18:23
Консолидация акций ВТБ на текущих уровнях продолжится в ближайшие дни - "Русс-Инвест"
Консолидация акций ВТБ на текущих уровнях в ближайшие торговые сессии, скорее всего, продолжится, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Акции ВТБ на текущей неделе показывает хороший рост. По итогам последней неделе котировки обыкновенных акций...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 17:55
Котировки акций Netflix, вероятно, закрепятся в диапазоне $600-620 в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"
Котировки акций Netflix Inc., вероятно, смогут уверенно закрепиться в диапазоне $600-620 за штуку на горизонте ближайших месяцев, что предполагает потенциал роста до 12% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Netflix анонсировала инвестиционную...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 17:29
Возможно укрепление рубля до уровня 72,5 руб./$1 в марте - "Открытие Брокер"
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня в 72,5 руб./$1 в марте текущего года, считает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин. "Поддержку российскому рублю оказывают высокие цены на сырьевые товары и восстановление экономической активности в стране. При...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 17:04
Бумаги "Полюса" интересны для долгосрочных инвестиций - "Финам"
Бумаги "Полюса" могут представлять долгосрочный интерес для инвесторов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам". "У нас сейчас нет рекомендации по бумагам "Полюса", поскольку мы пересматриваем оценку. Котировки в последнее время имеют негативную тенденцию, следуя за динамикой...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 16:32
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Global Blood Therapeutics
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Global Blood Therapeutics с прогнозной ценой $82 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Отчет Global Blood за четвертый квартал 2020 года мы оцениваем как нейтральный. Сохраняем прогнозную цену на уровне $82 за акцию...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 16:01
"Финам" рекомендует покупать акции Cummins с прогнозной ценой $314,5
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Cummins Inc. с прогнозной ценой $314,5 за штуку и ожидаемой доходностью 31% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что Cummins Inc. - это один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей,...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 15:32
Котировки акций ВТБ пока сохраняют шансы на уверенное повышение - "Велес Капитал"
Котировки акций банка ВТБ в краткосрочном и среднесрочном периодах еще сохраняют шансы на переход к более уверенному повышению, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С технической точки зрения, котировки акций ВТБ в краткосрочном и среднесрочном периодах еще...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 15:06
Негативные новости на рынке нефти могут ухудшить перспективы рынка акций РФ - "Русс-Инвест"
Негативные новости на рынке нефти могут ухудшить перспективы рынка акций РФ, если на министерской встрече ОПЕК+ в начале марта не будет достигнут компромисс, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "После достижения на прошлой неделе основными...    читать дальше
.
25 февраля 2021 года 14:48
Спрос в Китае усиливает ралли на рынке меди - Julius Baer
Спрос в Китае усиливает ралли на рынке меди, отмечается в комментарии руководителя исследовательской группы Next Generation в банке Julius Baer Карстена Менке. "Ралли на рынке меди продолжается. Вчера цены ненадолго превысили отметку в $9500 за тонну, достигнув нового десятилетнего максимума, -...    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.