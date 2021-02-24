Приток средств инвесторов в евробонды развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе - Сбер Управление Активами

Приток средств инвесторов в евробонды развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Глава ФРС в начале этой недели отметил, что рост ставок по гособлигациям США отражает не рост инфляционных рисков, а ожидания более быстрого восстановления мировой экономики после пандемии. При этом мягкая денежно-кредитная политика Федрезерва сохранится столько, сколько потребуется. Таким образом, в среднесрочной перспективе ставки по краткосрочным и среднесрочным облигациям развитых рынков останутся низкими. В таких условиях приток средств инвесторов в евробонды развивающихся рынков сохранится. При этом по мере восстановления экономической активности в мире кредитное качество эмитентов из развивающихся стран улучшится, что также будет способствовать росту спроса на евробонды развивающихся стран", - пишет Малин.

Также эксперт отмечает, что после прошедшей коррекции на рублевом облигационном рынке привлекательность инвестирования в данные инструменты выросла. При этом наиболее оптимальна ставка на корпоративные облигации с короткой и средней дюрацией. "Рыночный риск по таким инструментам умеренный, а доходность к погашению корпоративных облигаций заметно превосходит ставки по депозитам, ОФЗ и уровень инфляции (как текущий, так и таргет ЦБ)", - указывает Малин.

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