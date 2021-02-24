Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Волатильность в рубле заметно выросла: с одной стороны, сильную поддержку оказывал существенный рост цен на нефть (баррель Brent подорожал почти до $65), с другой - глобальное снижение аппетита к риску оказывало давление на котировки российской валюты. За период с 12 по 23 февраля индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,3%, рубль ослаб на 0,8% к доллару США. Дальнейшая динамика российской валюты будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам развивающихся стран, а также динамикой цен на нефть. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем на уровне 73,0-74,5 руб./$1. При этом волатильность может сохраняться относительно высокой", - отмечает Малин.

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