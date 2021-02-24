ЦБ РФ может повысить ключевую ставку в конце 2021 года - "Уралсиб"

Если ключевая ставка и будет повышена в 2021г, то, скорее всего, Центробанк пойдет на этот шаг не раньше конца года, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Ирины Лебедевой.

Опубликованный в конце прошлой недели доклад ЦБ по денежно-кредитной политике больших сюрпризов не преподнес, основной интерес как раз и представляют ожидания регулятора относительно динамики инфляции, отмечает Лебедева.

ЦБ отметил резкое изменение баланса проинфляционных и дезинфляционных факторов. Так, из-за того что в 2020г дефицит бюджета оказался ниже прогнозируемого, сокращение расходов и бюджетная консолидация в нынешнем году будут менее выраженными, в результате влияние бюджетной сферы на сдерживание роста цен также окажется слабее. Кроме того, свое влияние продолжают оказывать шоки предложения на продовольственном рынке.

"Эффект от ослабления рубля тоже пока полностью не исчерпан. Банк России готов реагировать с целью вернуть инфляцию к уровням, близким к долгосрочному ориентиру, но, с нашей точки зрения, пока активных действий регулятора не требуется. Если ключевая ставка и будет повышена в 2021г, то, скорее всего, Центробанк пойдет на этот шаг не раньше конца года", - полагает эксперт "Уралсиба".

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