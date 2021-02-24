Вероятен рост котировок акций Apple - "Фридом Финанс"

Вероятен рост котировок акций компании Apple Inc. за счёт диверсификации структуры продаж, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Компания Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов в четвертом квартале 2020 года, тем не менее, согласно отчету, опубликованному исследовательской фирмой Gartner, по итогам всего 2020 года наибольшее число смартфонов реализовала Samsung, отмечает Миронюк.

"Рост Apple в основном был обусловлен выпуском iPhone 12 с поддержкой 5G. Из-за санкций правительства США продажи смартфонов Huawei за квартал резко упали на 41% год к году. Китайская технологическая компания опустилась на пятое место в рейтинге крупнейших производителей. Для Apple стало важным внедрение 5G, превосходство в производительности процессора, новые функции камеры и др. Это подтолкнуло пользователей к обновлению своих смартфонов", - указывает эксперт инвесткомпании.

Также Миронюк обращает внимание, что данные Gartner демонстрируют, что Apple пережила экономический шок, связанный с пандемией, намного лучше, чем ее конкуренты. В 2020 году число проданных Samsung смартфонов снизилось на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Huawei уступил позиции Xiaomi, которая нарастила продажи на 33,9% в 4 квартале г/г и ОPPO, которая смогла реализовать чуть больше, чем Huawei. В целом глобальные продажи смартфонов в 2020 году снизились на 5,4%.

"Считаем, что снижение влияния пандемии в 2021 году позволит продажам превысить показатель 2019 года. Навряд ли Apple удастся удержать лидерство на рынке смартфонов, особенно во 2 и 3 кварталах 2021 года, однако за счёт диверсификации структуры продаж котировки компании продолжат расти, ближайшая цель - преодоление максимума на уровне $145,09 за акцию", - пишет аналитик "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.