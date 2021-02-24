"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR "Ленты" с целью 300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR "Ленты" с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,4%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

24 февраля "Лента" опубликовала отчетность по МСФО за 2020 год. Чистая прибыль составила 16,541 млрд руб. против убытка 2,794 млрд руб. в предыдущем году, выручка увеличилась на 6,7% (до 445,544 млрд руб. против 417,5 млрд руб. годом ранее), констатируют эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящего тренда. При покупке на 12% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 245 рублей риск на портфель составит 0,7%", - указывают в инвесткомпании.

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