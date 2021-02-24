Целью роста котировок нефти может стать уровень $68/барр. - "Велес Капитал"

Ближайшей целью повышения котировок нефти марки Brent может стать уровень $68 за баррель, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии в РФ в среду вышли в плюс, несмотря на данные API о неожиданном росте запасов нефти на прошлой неделе. От Минэнерго США позже вечером, напротив, ожидают поддерживающих сигналов и сокращения запасов нефти на 5,2 млн баррелей. Следующей целью движения котировок нефти марки Brent может стать уровень $68 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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