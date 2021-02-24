Потенциал роста акций Яндекса составляет 20% в течение 12 месяцев - Sber CIB

Аналитики SberCIB сохраняют оценку "покупать" в отношении акций "Яндекса" и повышают целевую цену в рублях на 17% до 5 958 руб. за акцию, или $80,52 за АДР. Потенциал роста - 20% в течение 12 месяцев, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Яндекс" сообщил, что оборот в сегменте электронной коммерции в прошлом году увеличился втрое до 56 млрд руб. В дополнение к этому платформа компании для сравнения цен показала оборот 230 млрд руб. Компания планирует войти в тройку лидеров электронной коммерции в 2021 году и уже представила план инвестиций в размере $400-500 млн, отмечается в комментарии Sber CIB.

Повышение целевой цены Sber CIB обусловлено переоценкой "Яндекс. Маркета" после IPO компании Ozon, изменением допущения по обменному курсу с 77 до 74 руб. за доллар, а также обновлением модели СП Яндекс. Такси и обновлением прогнозов по сегментам "поиск и портал", "медиа" и "классифайд".

По мнению аналитиков Sber CIB, сделка по выкупу Uber из "СП Яндекс.Такси" неизбежна и является потенциальным катализатором. В области электронной коммерции предполагается тесная интеграция "Яндекс. Маркета", "Яндекс. Еды", "Яндекс. Лавки" и логистической вертикали. К другим возможным катализаторам относятся информация о проекте в сфере финтеха, выявление стоимости сегмента беспилотных автомобилей, возможно, за счёт сделки, а также развитие облачного бизнеса до масштабов, которые позволят определить его отдельную стоимость.

Эксперты Sber CIB рекомендуют следить за развитием ситуации с пандемией в России, за тем, насколько успешными будут инвестиции "Яндекса" в электронную коммерцию, а также за возможными изменениями в регулировании.

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