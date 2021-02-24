Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет следующее:

- Совет директоров "Энел Россия" рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции;

- Банк России опубликует новостной индекс деловой активности;

- 18:00 МСК - Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла;

- 18:00 МСК - Данные по продажам новых домов в США за январь;

- 18:30 МСК - Выступление управляющего ФРС Л. Брейнарда;

- 18:30 МСК - Запасы нефти и нефтепродуктов в США, изменение за неделю по данным EIA.

Также эксперты инвесткомпании отмечают публикацию отчетностей NVIDIA Corp., Booking Holdings, Lowe's Cos., Weibo Corp., TJX Cos.

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