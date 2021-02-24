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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express
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24 февраля 2021 года 12:14
Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет следующее: - Совет директоров "Энел Россия" рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции; - Банк России опубликует новостной индекс деловой активности; - 18:00 МСК - Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла; - 18:00 МСК - Данные по продажам новых домов в США за январь; - 18:30 МСК - Выступление управляющего ФРС Л. Брейнарда; - 18:30 МСК - Запасы нефти и нефтепродуктов в США, изменение за неделю по данным EIA. Также эксперты инвесткомпании отмечают публикацию отчетностей NVIDIA Corp., Booking Holdings, Lowe's Cos., Weibo Corp., TJX Cos. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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24 февраля 2021 года 19:04
Акции Snap Inc. в данное время переоценены и могут в ближайшие месяцы отойти к значениям ниже $60, потеряв более 18%, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Акции Snap выстрелили на 11% после проведения первого дня инвестора. Триггером для роста стала новость о том,... читать дальше
.24 февраля 2021 года 18:25
Приток средств инвесторов в евробонды развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе - Сбер Управление Активами
Приток средств инвесторов в евробонды развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Глава ФРС в начале этой недели отметил, что рост ставок по гособлигациям США отражает не рост инфляционных... читать дальше
.24 февраля 2021 года 16:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целью $365 за штуку" с горизонтом инвестирования 6-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $317, говорится в комментарии инвестиционной компании. Благодаря стабильности бизнеса из года в... читать дальше
.24 февраля 2021 года 16:33
Вероятен рост котировок акций компании Apple Inc. за счёт диверсификации структуры продаж, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Компания Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов в четвертом квартале 2020 года, тем не менее, согласно отчету,... читать дальше
.24 февраля 2021 года 16:07
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR "Ленты" с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,4%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. 24 февраля "Лента" опубликовала... читать дальше
.24 февраля 2021 года 15:44
Ближайшей целью повышения котировок нефти марки Brent может стать уровень $68 за баррель, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии в РФ в среду вышли в плюс, несмотря на данные API о неожиданном росте запасов... читать дальше
.24 февраля 2021 года 15:21
Вероятность снижения индекса S&P 500 пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу широкого рынка S&P 500 среднесрочная тенденция остается растущей, однако шансы на более глубокий технический откат сохраняются. Отскок в течение сессии во вторник может не получить... читать дальше
.24 февраля 2021 года 14:55
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой $43,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Наша оценка справедливой стоимости Freeport-McMoRan составляет $ 63587 млн или $43,6 за акцию, что предполагает... читать дальше
.24 февраля 2021 года 14:21
Индекс S&P 500 в ходе предстоящих торгов в среду, возможно, протестирует вверх уровень 3900 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Локальный паттерн "голова и плечи", вероятно, уже... читать дальше
.24 февраля 2021 года 13:15
"Универ Капитал" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" и продавать бумаги компаний черной металлургии
Рынку акций РФ нужно дать время, чтобы он определился с направлением движения, а пока в условиях зигзагообразной динамики рынка лучше покупать акции "ЛУКОЙЛа", "Московской биржи" и продавать акции компаний черной металлургии, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа... читать дальше
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