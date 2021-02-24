Возможно укрепление рубля в ближайшую неделю - Росбанк

Возможно укрепление рубля и тестирование уровней 73 руб./$1 и 89 руб./EUR1 в ближайшую неделю, говорится в обзоре Росбанка.

Несмотря на волатильную динамику рубля на мировых площадках в период длительных выходных в России, некоторые поводы для волнения отошли на второй план, отмечают эксперты банка. "Речь о геополитических рисках на фоне ожидаемых санкций со стороны ЕС из-за дела А. Навального. Финальный вердикт совета министров иностранных дел ожидается на текущей неделе, однако итоги встречи 22 февраля вселили надежду, что ЕС не намерен инициировать значимых экономических последствий для российского бизнес-сообщества и намерен ограничиться точечными персональными ограничениями против чиновников. В целом данный контекст может перевесить альтернативные сигналы о расследовании кибератак в США, по которому пока не представлено никаких доказательств", - пишут они.

Рубль, по мнению аналитиков Росбанка, вполне может сосредоточиться на внутренних факторах, ключевыми из которых выступают налоговый период и сохраняющийся навес сырьевой выручки на стороне предложения валюты. Дополнительными факторам для покупки рублевого риска, указывают в банке, могут стать улучшение рискового фона после выступления Дж. Пауэлла и нацеленность доллара на дальнейшее снижение против мировых валют.

"Благодаря этим условиям валюты развивающихся стран заметно укрепили позиции с начала недели, что может стать дополнительным стимулом для рубля. В подобном контексте рубль в ближайшую неделю может получить хороший стимул для тестирования отметки 73 руб./$1 и 89 руб./EUR1", - полагают эксперты.

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