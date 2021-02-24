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24 февраля 2021 года 10:39
Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться к середине диапазона 6,50-6,70% в среду - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться к середине диапазона 6,50-6,70% годовых в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Доходность UST-10 отступила от годовых максимумов, а Brent торгуется около $65 - данная комбинация формирует в среду позитивный фон в отношении рынка рублевых облигаций, считает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Локальным позитивным фактором для рынка ОФЗ на этой неделе выступает отсутствие аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга и приток ликвидности в российские банки, отмечает эксперт ПСБ. Это в совокупности должно поддержать спрос на ОФЗ вторичном рынке, полагает Монастыршин. Благодаря увеличению размещения средств федерального казначейства структурный профицит ликвидности в банковской системе на прошлой неделе вырос с 0,7 до 2,3 трлн руб. "Ожидаем, что часть избыточной ликвидности банки направят на покупку ОФЗ, которые сильно подешевели с начала года", - указывает аналитик банка. "По итогам торгов в среду доходность 10-летних ОФЗ может снизиться к середине диапазона 6,50-6,70% годовых", - заключает эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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